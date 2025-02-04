Золотую медаль первенства России по греко-римской борьбе завоевал спортсмен школы «РиФ» Дмитрий Дудин

просмотров: 129

В Орле со 2 по 6 февраля проходит первенство России по спорту глухих в дисциплинах вольной и греко-римской борьбы. Участниками соревнований стали юниоры в возрасте до 21 года со всей страны.Воспитанник энгельсского филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Дмитрий Дудин стал чемпионом первенства России по греко-римской борьбе спорта глухих среди юниоров в весовой категории 67 кг.Тренирует спортсмена Алексей Федосеев.