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Золотую медаль первенства России по греко-римской борьбе завоевал спортсмен школы «РиФ» Дмитрий Дудин
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Золотую медаль первенства России по греко-римской борьбе завоевал спортсмен школы «РиФ» Дмитрий Дудин

Новости
Золотую медаль первенства России по греко-римской борьбе завоевал спортсмен школы «РиФ» Дмитрий Дудин


В Орле со 2 по 6 февраля проходит первенство России по спорту глухих в дисциплинах вольной и греко-римской борьбы. Участниками соревнований стали юниоры в возрасте до 21 года со всей страны.

Воспитанник энгельсского филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Дмитрий Дудин стал чемпионом первенства России по греко-римской борьбе спорта глухих среди юниоров в весовой категории 67 кг.

Тренирует спортсмена Алексей Федосеев.