В пяти районах области созданы центры волонтерской помощи «Точка с запятой»

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В минувшем году в четырех районах области - Аркадакском, Балашовском, Пугачевском, ЗАТО Светлый и городе Саратов созданы центры волонтерской помощи «Точка с запятой».Субсидию на это в размере 8,1 млн рублей регион получил по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел».Итоги реализации проекта обсудили на заседании постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.На базе центров для подростков, состоящих на различных видах учета, сформирован волонтерский корпус по работе с подростками с асоциальным поведением. По итогам удалось привлечь более волонтеров и задействовать более 1750 несовершеннолетних.Ребята участвовали в интеллектуальных играх, встречались с участниками специальной военной операции, слушали интерактивные лекции. Для них была разработана 8-недельная программа психологического просвещения молодёжи «Семейный очаг», направленная на укрепление семейных ценностей и подготовку к созданию семьи. Работу по данному направлению планируется продолжить и в 2025 году.«Создание сети центров волонтерской помощи «Точка с запятой» — яркий пример эффективного взаимодействия государства и общества в решении проблем безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, его успешная реализация показывает, как волонтерство и социальная адаптация могут изменить жизни подростков и помочь им найти свой путь», - прокомментировала председатель областной комиссии Анастасия Борода.