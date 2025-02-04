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В Саратове прошла очередная отправка желающих служить по контракту в зоне СВО

Новости
В Саратове прошла очередная отправка желающих служить по контракту в зоне СВО




В Саратове прошла очередная отправка контрактников на службу в зоне специальной военной операции. От саратовского пункта отбора военнослужащие отправились в воинские части центрального военного округа, задействованные в СВО.

Как отметил офицер пункта отбора Никита Вершков, граждане, которые ранее уходили на военную службу по контракту, приезжая в отпуска или завершая контракт, мотивируют и вдохновляют своих друзей встать на защиту Родины.

Среди саратовцев, заключивших контракт с Минобороны в феврале – водители-механики и профессиональные строители. Их навыки несомненно пригодятся на передовой.

Напомним, что с 1 февраля размер региональной выплаты при заключении контракта на военную службу повышен до 700 тысяч рублей. С учетом всех выплат жители региона за первый месяц службы получат от 1 млн 500 тыс. рублей. Доход контрактника за первый год службы составляет не менее 3 млн 700 тыс. рублей.

Подробнее узнать о службе по контракту можно по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36, телефон для справок: 8 (8452) 38-19-20.