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13:00 | 03 февраля
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12:30 | 03 февраля
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11:04 | 03 февраля
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Юные казачата встретились с участником СВО

Новости
Юные казачата встретились с участником СВО

Сегодня к казачатам структурного подразделения МБОУ СОШ 9 им. П.А. Столыпина г. Балашова приходил участник СВО Омелянчук Алексей Иванович.

Юные казачата встретились с участником СВО

Алексей Иванович пообщался с казачатам,узнав какие игры они любят,как дружат,как помогают родителям и воспитателям.Рассказал о том,какие должны быть защитники Родины,о своих наградах.Ответил на вопросы казачат,рассказал о своей большой и дружной семье, о том,что надо быть смелым,честным,принимать в трудных ситуациях правильные решения.Алексей Иванович рассказал о своем талисмане-Чебурашке,который ему помогает.

Юные казачата встретились с участником СВО

Поделился тем, насколько значимы для солдат детские рисунки,письма,талисманы,которые они получают от детей.

Юные казачата встретились с участником СВО

В завершении встречи казачата подарили Алексею Ивановичу письма,рисунки,талисманы и пообещали ещё больше рисовать для защитников.
Ждем вас с Победой,наши защитники!

Юные казачата встретились с участником СВО