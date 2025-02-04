В регионе ввели на 9% квадратных метров жилья больше, чем в Кировской области и Республике Мордовия вместе взятых

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Ежегодно с 2007 года в регионе вводится более 1 миллиона квадратных метров жилья.Так, за период с 2021 по 2024 годы площадь введённых объектов жилищного строительства составила более 4,4 миллиона квадратных метров, включая многоквартирные дома общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров и индивидуальное жилищное строительство – 2,5 миллиона квадратных метров.«В 2024 году в области введено в эксплуатацию 1,05 млн квадратных метров жилой площади. И это хороший показатель. Среди регионов Саратовская область обошла Республики Марий Эл и Мордовию, Чувашскую республику, а также Кировскую, Ульяновскую и Пензенскую области. Так, в нашей области ввели на девять процентов жилья больше, чем в Кировской области и Республике Мордовия вместе взятых",- отметил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.