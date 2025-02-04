Знание.Родители: как развивается просветительская работа с сообществом родителей по всей стране

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В рамках проекта Знание.Родители с 14 по 17 февраля в Центре знаний «Машук» состоится образовательная смена «Родители со Знанием». На смене обсудят образовательный курс для педагогов по работе с родительским сообществом и презентуют проекты победителей конкурса инициатив родительских сообществ в 2024 году.Так в конце 2024 года более 5 тысяч родительских комитетов приняли участие в первом сезоне конкурса инициатив по развитию воспитательного пространства в школах. В этом году победители уже начали реализацию проектов. Например, в прошлом сезоне в число победителей вошел проект средней общеобразовательной школы им. М.П. Дергилёва села Шумейка Саратовской области. Проект «Школа, спорт, семья – сильная страна» стал победителем в номинации «Физическое воспитание» и получил премию до 2 миллионов рублей. Идея проекта — создать в селе современные футбольное, волейбольное и баскетбольные поля, обновить площадки для воркаута, установить новые тренажёры для занятий спортом.«Мы вступаем в новую стадию сотрудничества в образовательном процессе, в которой родителям отведена важная роль. Совместная работа, особенно в рамках внеурочной деятельности, позволяет существенно расширить образовательные, физические и творческие горизонты детей, обогащая традиционные учебные программы. В связи с этим, приглашаю родительские комитеты всех школ и муниципальных образований активно участвовать в конкурсе», - отметил и.о. министра образования Саратовской области Алексей Федоров.Напомним, что Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ ведет прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2025 году планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей. Заявку можно подать на сайте Знание.Родители до 11 марта 2025 года.