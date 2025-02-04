А вы уже скачали? Доцент СГУ о новой нейросети DeepSeek

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Мир сотрясают новости о новой китайской нейросети DeepSeek. Главный конкурент ChatGPT стал революционным. Модель DeepSeek-R1, выпущенная 20 января 2025 года – самое скачиваемое приложение в AppStore. Релиз китайской компании привёл к обвалу рынка крупных технологических акций. Мы решили разобраться, в чём успех китайского стартапа вместе с доцентом кафедры математической кибернетики и компьютерных наук факультета КНиИТ СГУЭксперты всего мира заявляют, что DeepSeek превосходит ChatGPT, продукт компании OpenAI, рядом уникальных особенностей. Но с точки зрения обычного пользователя главное преимущество китайской разработки в том, что она бесплатна. В отличие от ChatGPT, который за свою топовую модель просит от 20 долларов в месяц. Плюсы есть и для инвесторов: чтобы на своих мощностях запустить DeepSeek и предоставить какие-то услуги клиентам, нужно гораздо меньше финансовых вложений.«С точки зрения голых цифр, производительности нейросетей, их вычислительной способности, возможности обрабатывать какие-то математические задачи, писать тексты, генерировать изображения две нейросети очень близки друг к другу. Революционность заключается немножко не в этом. Сам факт того, что китайцы сделали модель, которая по своей производительности не просто догоняет, а догнала мастодонта рынка нейронных сетей, уже достижение. Это действительно прорыв в области искусственного интеллекта», – считает Д.С. Пантелеев.По подсчётам производителей нейросетей-конкурентов, на разработку китайского чат-бота потрачено 5 млн долларов, что в 20 раз меньше затрат на ChatGPT.«Нейросеть под капотом – это чистая математика. В основном теория вероятности. Нейросети оперируют гигантским объёмом цифр и чисел. И для того, чтобы создать нейросеть, нужно эти числа подсчитать. Если у тебя достаточно мощный суперкомпьютер, как, например, у OpenAI, ты можешь переварить весь интернет и на выходе сделать действительно мощную нейронную модель. Китайцам удалось на гораздо менее производительном компьютере сделать модель, которая не уступает по своему уму Chat GPT».DeepSeek может искать информацию в интернете по запросу. Не все нейросети это умеют. Она обучена на данных, актуальных до 2023 года. То есть она не знает об информации в интернете позже этой даты. Это обязательный функционал, который сейчас должна иметь нейросеть. И DeepSeek им обладает.Недостатком в китайской нейросети считается цензура, которая распространяется на обсуждение политических тем страны-производителя. Разработчики сознательно пошли на этот шаг в силу законодательных особенностей Китая.Ещё один минус – в предложении несуществующих документов, статей. На эту уловку часто попадаются студенты, когда составляют список источников научной работы с помощью искусственного интеллекта.Любой нейросети нельзя верить на 100%. Проверка фактов, изложенных нейросетью, – обязательный пункт независимо от её названия. Это относится и к DeepSeek.Обе версии DeepSeek бесплатны. Нейросеть доступна через сайт https://chat.deepseek.com/ и мобильные приложения для для iOS и Android.На данный момент сервера DeepSeek перегружены в связи с большой популярностью и интересом пользователей, поэтому возможны задержки в её работе. Но использование чат-бота возможно без ограничений.Аналитики сходятся во мнении, что некоторые профессии в связи с широким распространением нейросетей попадают под угрозу вымирания.Например, одна из зарубежных компаний заявляет о сокращении с 2025 года штата программистов, поскольку работает над нейросетью, способной их заменить.Как утверждает Д.С. Пантелеев, нейросети полезны для выполнения рутинной работы:«Уже сейчас нейросеть обрабатывает и выдаёт информацию быстрее, чем человек. Именно поэтому нейросети так удобны. Можно за две минуты написать большую статью, обработать большой объём информации, потому что нейросеть делает это быстрее, чем человек. В этом плане нейросеть очень сильно усиливает производительность какого-то работника, который хорошо умеет пользоваться этой нейросетью».Все её выдачи основаны на информации, которая уже существует. То есть она выполняет типовые задачи. Подобные программы уже были написаны, рисунки – кем-то нарисованы, а при запросе пользователей проанализированы и скомпилированы детально. «Здесь речь именно о том, что нейросеть не способна на создание совершенно новых вещей, которых до этого в природе не было. Она может создать что-то новое из кусочков старого. Именно поэтому она так хорошо подходит для автоматизации рутинной работы. При этом я не отрицаю, что она может быть хорошим помощником людям в их творческой деятельности», – комментирует Д.С. Пантелеев.Преподаватели, знакомые с нейросетями, распознают их стиль. И прямо об этом говорят. Они не против этих новшеств, но за их грамотное использование.К примеру, им не нравится, когда молодёжь возлагает написание работы на искусственный интеллект. От этого страдают в первую очередь сами студенты, уверены педагоги.«Я преподаю программирование. Порой студенты пытаются написать программы с помощью того же ChatGPT и теперь с помощью DeepSeek. Проблема заключается в том, что эти нейросети обучались на данных, которые есть в интернете, а большая подавляющая часть программного кода в Сети очень низкого качества. Высокие стандарты нашего университета такой код не любят, – делится Дмитрий Сергеевич.– Есть определённые паттерны, по которым видно, что рассуждал не человек. Потому что человек бы сделал не настолько топорно, а проще».В качестве положительного примера использования нейросетей сотрудники СГУ приводят оформление готовых работ по определённым стандартам, что позволяет сконцентрироваться на содержательной части.«У нас не используется Word, точнее у нас на факультете, правильнее сказать, не используется Word и PowerPoint. Нужно специальным программным кодом описать то, как будет выглядеть работа. Можно попросить нейросеть помочь в оформлении текста, предоставив ей содержание. И если бы студенты использовали нейросети в этом ключе, я был бы только за».Снижение затрат и ресурсов на обучение нейронных сетей делает технологии более доступными для широкого круга пользователей. Это ставит под сомнение лидерство западных компаний на рынке.«Началась глобальная гонка искусственного интеллекта Китая и США. Буквально открытое противостояние, как было в холодную войну, так что в сферу ИИ будут огромные денежные вливания», – убеждён доцент СГУ Д.С. Пантелеев.