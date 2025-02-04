А вы уже скачали? Доцент СГУ о новой нейросети DeepSeek
Мир сотрясают новости о новой китайской нейросети DeepSeek. Главный конкурент ChatGPT стал революционным. Модель DeepSeek-R1, выпущенная 20 января 2025 года – самое скачиваемое приложение в AppStore. Релиз китайской компании привёл к обвалу рынка крупных технологических акций. Мы решили разобраться, в чём успех китайского стартапа вместе с доцентом кафедры математической кибернетики и компьютерных наук факультета КНиИТ СГУ Дмитрием Сергеевичем Пантелеевым.
DeepSeek и Chat GPT. В чём разница?
Эксперты всего мира заявляют, что DeepSeek превосходит ChatGPT, продукт компании OpenAI, рядом уникальных особенностей. Но с точки зрения обычного пользователя главное преимущество китайской разработки в том, что она бесплатна. В отличие от ChatGPT, который за свою топовую модель просит от 20 долларов в месяц. Плюсы есть и для инвесторов: чтобы на своих мощностях запустить DeepSeek и предоставить какие-то услуги клиентам, нужно гораздо меньше финансовых вложений.
«С точки зрения голых цифр, производительности нейросетей, их вычислительной способности, возможности обрабатывать какие-то математические задачи, писать тексты, генерировать изображения две нейросети очень близки друг к другу. Революционность заключается немножко не в этом. Сам факт того, что китайцы сделали модель, которая по своей производительности не просто догоняет, а догнала мастодонта рынка нейронных сетей, уже достижение. Это действительно прорыв в области искусственного интеллекта», – считает Д.С. Пантелеев.
По подсчётам производителей нейросетей-конкурентов, на разработку китайского чат-бота потрачено 5 млн долларов, что в 20 раз меньше затрат на ChatGPT.
«Нейросеть под капотом – это чистая математика. В основном теория вероятности. Нейросети оперируют гигантским объёмом цифр и чисел. И для того, чтобы создать нейросеть, нужно эти числа подсчитать. Если у тебя достаточно мощный суперкомпьютер, как, например, у OpenAI, ты можешь переварить весь интернет и на выходе сделать действительно мощную нейронную модель. Китайцам удалось на гораздо менее производительном компьютере сделать модель, которая не уступает по своему уму Chat GPT».
Плюсы и минусы DeepSeek
DeepSeek может искать информацию в интернете по запросу. Не все нейросети это умеют. Она обучена на данных, актуальных до 2023 года. То есть она не знает об информации в интернете позже этой даты. Это обязательный функционал, который сейчас должна иметь нейросеть. И DeepSeek им обладает.
Недостатком в китайской нейросети считается цензура, которая распространяется на обсуждение политических тем страны-производителя. Разработчики сознательно пошли на этот шаг в силу законодательных особенностей Китая.
Ещё один минус – в предложении несуществующих документов, статей. На эту уловку часто попадаются студенты, когда составляют список источников научной работы с помощью искусственного интеллекта.
Любой нейросети нельзя верить на 100%. Проверка фактов, изложенных нейросетью, – обязательный пункт независимо от её названия. Это относится и к DeepSeek.
Как пользоваться DeepSeek?
Обе версии DeepSeek бесплатны. Нейросеть доступна через сайт https://chat.deepseek.com/ и мобильные приложения для для iOS и Android.
На данный момент сервера DeepSeek перегружены в связи с большой популярностью и интересом пользователей, поэтому возможны задержки в её работе. Но использование чат-бота возможно без ограничений.
Несёт ли угрозу DeepSeek для IT-индустрии, образования?
Аналитики сходятся во мнении, что некоторые профессии в связи с широким распространением нейросетей попадают под угрозу вымирания.
Например, одна из зарубежных компаний заявляет о сокращении с 2025 года штата программистов, поскольку работает над нейросетью, способной их заменить.
Как утверждает Д.С. Пантелеев, нейросети полезны для выполнения рутинной работы:
«Уже сейчас нейросеть обрабатывает и выдаёт информацию быстрее, чем человек. Именно поэтому нейросети так удобны. Можно за две минуты написать большую статью, обработать большой объём информации, потому что нейросеть делает это быстрее, чем человек. В этом плане нейросеть очень сильно усиливает производительность какого-то работника, который хорошо умеет пользоваться этой нейросетью».
Нейросеть не умеет творить
Все её выдачи основаны на информации, которая уже существует. То есть она выполняет типовые задачи. Подобные программы уже были написаны, рисунки – кем-то нарисованы, а при запросе пользователей проанализированы и скомпилированы детально. «Здесь речь именно о том, что нейросеть не способна на создание совершенно новых вещей, которых до этого в природе не было. Она может создать что-то новое из кусочков старого. Именно поэтому она так хорошо подходит для автоматизации рутинной работы. При этом я не отрицаю, что она может быть хорошим помощником людям в их творческой деятельности», – комментирует Д.С. Пантелеев.
Нейросети в образовании
Преподаватели, знакомые с нейросетями, распознают их стиль. И прямо об этом говорят. Они не против этих новшеств, но за их грамотное использование.
К примеру, им не нравится, когда молодёжь возлагает написание работы на искусственный интеллект. От этого страдают в первую очередь сами студенты, уверены педагоги.
«Я преподаю программирование. Порой студенты пытаются написать программы с помощью того же ChatGPT и теперь с помощью DeepSeek. Проблема заключается в том, что эти нейросети обучались на данных, которые есть в интернете, а большая подавляющая часть программного кода в Сети очень низкого качества. Высокие стандарты нашего университета такой код не любят, – делится Дмитрий Сергеевич.– Есть определённые паттерны, по которым видно, что рассуждал не человек. Потому что человек бы сделал не настолько топорно, а проще».
В качестве положительного примера использования нейросетей сотрудники СГУ приводят оформление готовых работ по определённым стандартам, что позволяет сконцентрироваться на содержательной части.
«У нас не используется Word, точнее у нас на факультете, правильнее сказать, не используется Word и PowerPoint. Нужно специальным программным кодом описать то, как будет выглядеть работа. Можно попросить нейросеть помочь в оформлении текста, предоставив ей содержание. И если бы студенты использовали нейросети в этом ключе, я был бы только за».
Будущее ИИ
Снижение затрат и ресурсов на обучение нейронных сетей делает технологии более доступными для широкого круга пользователей. Это ставит под сомнение лидерство западных компаний на рынке.
«Началась глобальная гонка искусственного интеллекта Китая и США. Буквально открытое противостояние, как было в холодную войну, так что в сферу ИИ будут огромные денежные вливания», – убеждён доцент СГУ Д.С. Пантелеев.