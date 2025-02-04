В музее СВО рассказали о БПЛА на передовой и в тылу

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31 января в рамках цикла «Время героев» гостями музея СВО стали участники СВО старший лейтенант Денис М. и сержант Игорь В. Оба имеют боевые награды.На встречу с военнослужащими пришли студенты СГЮА, курсанты высших учебных заведений МВД из Саратова, Волгограда и Нижнего Новгорода, молодые сотрудники органов внутренних дел.Сержант Игорь В. рассказал о работе оператора БПЛА на передовой, продемонстрировал сделанные им видео уничтожения военных объектов противника, поделился личными историями.В ходе встречи участники мероприятия также узнали о видах беспилотников, о том, как от них защититься, что делать в случае обнаружения дрона, как вести себя, когда звучат сирены, оповещающие об атаке БПЛА.Старший лейтенант Денис М. напомнил, что снимать фото и видео работы ПВО запрещено и уголовно наказуемо.«Эти данные позволят противнику проложить маршрут БПЛА так, чтобы обойти наши системы ПВО. Есть еще такая вещь, как электронные карты, по которым противник сможет буквально в течение суток определить квадрат, в котором стоит система ПВО», – рассказал, в частности, офицер.