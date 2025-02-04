Питерские «серебряные» волонтеры отправили на фронт молочные каши

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В комплексном центре социального обслуживания населения Питерского района волонтеры под руководством Юлии Горбулиной приготовили молочные каши, которые подарят бойцам хорошее настроение и энергию.Каши разные – пшенная молочная с тыквой и медом, рисовая молочная с цукатами, кукурузная молочная с цукатами. В каждый пакетик кроме крупы добавили сухое молоко, сахар и вкусные дополнения. Затем упаковали по специальной технологии. Всего было приготовлено 300 порций.«Заварить себе кипятком кашу в кружке проще и быстрее, чем варить в общем котелке. И это не просто еда, это забота и поддержка, которые так важны нашим ребятам, воюющим за интересы Родины. Мы благодарны нашему старшему поколению за труд, неравнодушие и отзывчивость», – говорят в центре соцобслуживания.«Наши «серебряные» волонтеры всегда первые в любом важном деле. С самого начала специальной военной операции они сразу стали собирать гуманитарную помощь для участников. При этом помимо ставших уже традиционными видов помощи они осваивают различные технологии, чтобы каждый раз порадовать и удивить наших бойцов чем-то новым. При этом всегда передают слова благодарности и поддержки», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.