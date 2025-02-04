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Саратовские учёные создали органический «пластырь» для сельскохозяйственных животных

Новости
Саратовские учёные создали органический «пластырь» для сельскохозяйственных животных

Уникальность разработки — в способе создания биоплёнки. Сначала в графическом редакторе делают 3D-модель раны или ожога животного. А затем печатают плёнку, которая по форме и размеру совпадает с повреждённым участком тканей.

В составе биоплёнки два полисахарида — сложные углеводы хитозан и ксантан. Оба компонента используют для лечения ран: первый — в виде аэрозольной пены, второй — в форме геля. Для улучшения регенерации учёные добавили экстракты подорожника и хвои, а также наночастицы серебра и селена.

Новая разработка учёных Вавиловского университета позволяет экономить материалы и ускоряет заживление на 50%. Она пригодится работникам ветеринарных клиник и фермерских хозяйств по всей России.

Совершать открытия российским учёным помогают программа «Приоритет 2030» и нацпроект «Молодёжь и дети».