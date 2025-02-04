Усадьба графа Нессельроде стала реестровым объектом культурного наследия

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Ансамбль домов находится в селе Царевщина Балтайского района. После историко-культурной экспертизы он признан объектом культурного наследия регионального значения.В состав исторического ансамбля входит несколько зданий. В том числе сохранились больничный корпус (ул. Фрунзе, 2 «а»), конюшни (ул. Ленина, 18 «а»), конюшни (ул. Ленина, 18), здание школы для крестьянских детей (ул. Фрунзе, 2 «б»), контора (ул. Ленина, 30).Историки рассказывают, что свой расцвет усадьба пережила в конце XIX века, когда ее владельцем стал Анатолий Нессельроде. В имение, купленное дедом в 1810-е годы, он переселился в 1889 году. Общественная жизнь Нессельроде была очень насыщенной. Он являлся гласным Саратовской Городской Думы, Почётным Мировой судьей по Саратовскому мировому округу, Председателем Саратовского Общества изящных искусств, вице-председателем Саратовской учёной архивной комиссии. Как отмечают краеведы, усадьба состояла из каменных одноэтажных домов. После 1917 года усадьбу хотели приспособить под санаторий. Однако все здания были отданы под жилье из-за острого жилищного вопроса у рабочих совхоза.Для ансамбля исторических строений комитетом культурного наследия также утверждены границы территории и предмет охраны.