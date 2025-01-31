В школе № 43 им. В.Ф. Маргелова состоялось торжественное посвящение первоклассников в казаки

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Присягу приняли 78 школьников.Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов принял прошение от ребят о вступлении в казаки. С напутственным словом к ним обратились председатель комитета по общественным отношениям и туризму Евгения Кознова и начальник отдела патриотической работы Анатолий Пунько.Наставники напомнили первоклассникам казачьи заповеди, а дети поклялись чтить традиции и историю движения, а также защищать его честь. Старшие ученики школы, уже принявшие присягу, выступили перед первоклассниками и их родителями. Прозвучали традиционные казачьи песни, сопровождаемые фланкировкой шашками.В конце мероприятия протоиерей Андрей Орехов благословил всех принявших присягу юных казачат.