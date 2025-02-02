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Предпринимателей Саратовской области научили регистрировать и защищать свой бренд

Новости
На семинаре «Региональные бренды России – новые точки роста» предприниматели региона узнали, как защитить объекты интеллектуальных прав и успешно развивать бизнес.



В числе участников семинара – региональные производители пищевых продуктов, промышленных изделий, представители народно-художественных промыслов, организаций общественного питания и других сфер, представители исполнительных органов, органов местного самоуправления области.

Эксперты Федерального института промышленной собственности рассказали предпринимателям о таких объектах интеллектуальных прав, как географические указания (ГУ) и наименования мест происхождения товаров (НМПТ), их отличии от товарного знака, особенностях регистрации в Роспатенте. В практической части участники семинара научились регистрировать исключительное право на ГУ и НМПТ, подавать заявку на регистрацию бренда.

"Продукция саратовских производителей очень востребована в России и за рубежом. Однако в условиях нарастающей конкуренции важно помнить о необходимости защиты своего бренда, имиджа предприятия. Наличие исключительного права позволит производителям той или иной продукции, товара защитить свои права на использование географического указания, наименования места происхождения товара и предотвратить выпуск контрафактной продукции. Регистрация региональных брендов будет способствовать развитию экономики региона, а также повышению привлекательности туристического бизнеса области", - отметил первый заместитель министра экономического развития области Олег Савенков.

Поддержка предпринимателей региона реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».