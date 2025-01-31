В мобильном приложении «Победа80» теперь можно пройти исторические тесты

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Многие ребята готовятся к участию во Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа». Приложение поможет значительно ускорить изучение истории Великой Отечественной войны. Тесты охватывают самые разные темы – от военного костюма и амуниции до фильмов о Победе. Это отличная возможность проверить свои знания и узнать много нового!Скачивайте приложение «Победа80» и готовьтесь к олимпиаде!Подайте заявку на сайте и поборитесь за место в тройке победителей, которые получат билеты на Парад 9 Мая!