31 ЯНВАРЯ 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:59 | 31 января
В школе № 43 им. В.Ф. Маргелова состоялось торжественное посвящение первоклассников в казаки
16:00 | 31 января
Предпринимателей Саратовской области научили регистрировать и защищать свой бренд
15:14 | 31 января
В мобильном приложении «Победа80» теперь можно пройти исторические тесты
13:00 | 31 января
В Екатериновском районе построят спортивное ядро и отремонтируют дороги
12:07 | 31 января
В регионах ПФО благоустроят более 6 тысяч общественных пространств к 2030 году
10:40 | 31 января
Начинаются комплексные проверки саратовских больниц по жалобам пациентов
21:07 | 30 января
Наркоз и седация в стоматологии: новые подходы и технологии
21:00 | 30 января
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
17:52 | 30 января
Саратовцы заключают контракты для службы в зоне СВО
17:00 | 30 января
Для студентов медколледжа в Марксе капитально отремонтируют учебные помещения
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В мобильном приложении «Победа80» теперь можно пройти исторические тесты

Новости
В мобильном приложении «Победа80» теперь можно пройти исторические тесты


Многие ребята готовятся к участию во Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа». Приложение поможет значительно ускорить изучение истории Великой Отечественной войны. Тесты охватывают самые разные темы – от военного костюма и амуниции до фильмов о Победе. Это отличная возможность проверить свои знания и узнать много нового!

Скачивайте приложение «Победа80» и готовьтесь к олимпиаде!

Подайте заявку на сайте и поборитесь за место в тройке победителей, которые получат билеты на Парад 9 Мая!