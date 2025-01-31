В Екатериновском районе построят спортивное ядро и отремонтируют дороги

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“Финансирование будет направлено на установку спортивной площадки с элементами ГТО, детской игровой площадки для учеников младших классов, ремонт учебных классов, установку игровых площадок для трёх групп детского сада, расположенного в одном здании со школой. Также будут приобретены холодильники, духовой шкаф, электрическая индукционная плита для школьного пищеблока, вытяжное оборудование”, – рассказала и.о. главы Екатериновского района Светлана Байрак.Кроме того, как и обещал глава региона на встрече с жителями во время своего визита, району выделены средства на увеличение дорожного фонда - 40 млн рублей. “Часть средств направим на ремонт центральных улиц, и часть - на ремонт автоподъездов”, – отметила Байрак.