В регионах ПФО благоустроят более 6 тысяч общественных пространств к 2030 году

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Об этом сообщил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России» в Казани.В ходе заседания обсуждалась одна из семи национальных целей развития России, установленных Президентом Владимиром Путиным до 2030 года, – комфортная и безопасная среда для жизни.По словам полпреда Президента, с 2019 по 2024 год было благоустроено более 6000 общественных территорий и 10000 дворов, а также реализовано почти 230 проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.«В новом цикле нацпроектов к 2030-му году в России планируется благоустроить около 30 тысяч общественных пространств, из них более 6 тысяч - в регионах ПФО»,- подчеркнул Игорь Комаров.Форум в Казани стал важной площадкой для обмена опытом и мнениями между представителями муниципальных образований и экспертами.