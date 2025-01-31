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В регионах ПФО благоустроят более 6 тысяч общественных пространств к 2030 году

Новости
В регионах ПФО благоустроят более 6 тысяч общественных пространств к 2030 году


Об этом сообщил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России» в Казани.

В ходе заседания обсуждалась одна из семи национальных целей развития России, установленных Президентом Владимиром Путиным до 2030 года, – комфортная и безопасная среда для жизни.

По словам полпреда Президента, с 2019 по 2024 год было благоустроено более 6000 общественных территорий и 10000 дворов, а также реализовано почти 230 проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«В новом цикле нацпроектов к 2030-му году в России планируется благоустроить около 30 тысяч общественных пространств, из них более 6 тысяч - в регионах ПФО»,
- подчеркнул Игорь Комаров.

Форум в Казани стал важной площадкой для обмена опытом и мнениями между представителями муниципальных образований и экспертами.