31 ЯНВАРЯ 2025 ПЯТНИЦА
Новости
21:07 | 30 января
Наркоз и седация в стоматологии: новые подходы и технологии
21:00 | 30 января
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
17:52 | 30 января
Саратовцы заключают контракты для службы в зоне СВО
17:00 | 30 января
Для студентов медколледжа в Марксе капитально отремонтируют учебные помещения
16:00 | 30 января
Саратовцев позвали на погрузку гуманитарки бойцам СВО
15:30 | 30 января
Саратовские компании поставляют за рубеж косметику и парфюмерию
14:39 | 30 января
На высадку лесов по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделены дополнительные средства
10:01 | 30 января
Общественники и представители органов власти обсудили со студентами колледжа вопросы профилактики экстремизма
18:00 | 29 января
Сотрудника саратовской библиотеки наградили медалью «За отвагу»
18:00 | 29 января
Фото-клуб «Саратов» приглашает на творческую встречу с фотожурналистами
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцы заключают контракты для службы в зоне СВО

Новости
Саратовцы заключают контракты для службы в зоне СВО




Жители Саратовской области продолжают заключать военные контракты. В пункте отбора на военную службу рассказали, что многие контрактники стремятся отправиться на СВО.

«Очень многие изъявляют желание служить именно в зоне проведения специальной военной операции. Граждане убывают с боевым настроем, настроем на победу и только победу», - отметил офицер пункта отбора Виталий Федоров.

«Наше поколение сейчас очень развито в сфере технологий. Мы можем спокойно обучиться управлять дронами. И вносить еще больший вклад», - высказался один из саратовцев, заключивший контракт.

Напомним, сроки предоставления увеличенной в 10 раз единовременной региональной выплаты при заключении контракта на военную службу продлили до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. Ее сумма составляет 500 тысяч рублей.

Заключившие контракт о прохождении военной службы в зоне СВО в первый месяц получат с учетом всех выплат более 1 млн 300 тысяч рублей.

Узнать о военной службе по контракту можно на горячей линии 117, в пунктах отбора, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. Подробнее - по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, улица Буровая, 36.