Саратовцы заключают контракты для службы в зоне СВО

просмотров: 149

Жители Саратовской области продолжают заключать военные контракты. В пункте отбора на военную службу рассказали, что многие контрактники стремятся отправиться на СВО.«Очень многие изъявляют желание служить именно в зоне проведения специальной военной операции. Граждане убывают с боевым настроем, настроем на победу и только победу», - отметил офицер пункта отбора Виталий Федоров.«Наше поколение сейчас очень развито в сфере технологий. Мы можем спокойно обучиться управлять дронами. И вносить еще больший вклад», - высказался один из саратовцев, заключивший контракт.Напомним, сроки предоставления увеличенной в 10 раз единовременной региональной выплаты при заключении контракта на военную службу продлили до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. Ее сумма составляет 500 тысяч рублей.Заключившие контракт о прохождении военной службы в зоне СВО в первый месяц получат с учетом всех выплат более 1 млн 300 тысяч рублей.Узнать о военной службе по контракту можно на горячей линии 117, в пунктах отбора, а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. Подробнее - по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, улица Буровая, 36.