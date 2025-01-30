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Для студентов медколледжа в Марксе капитально отремонтируют учебные помещения

Новости
Для студентов медколледжа в Марксе капитально отремонтируют учебные помещения

Депутаты Саратовской областной Думы поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина. На последнем заседании было выделено 9,9 млн рублей на капитальный ремонт части второго этажа терапевтического корпуса районной больницы в Марксе. Помещения передаются под филиал Энгельсского медицинского колледжа Святого Луки (Войно-Ясенецкого) в г. Марксе. Здесь будут проходить занятия студентов медицинского колледжа.

В соответствии с требованиями санитарных правил и норм предстоит провести перепланировку и выполнить капитальный ремонт помещения с заменой системы отопления, канализации, электричества, оконных и дверных проемов, входной группы, а также установить пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

«В обновленном пространстве студенты колледжа будут готовить по специальности “Сестринское дело”. Студенты получат возможность проходить теоретическое и практическое обучение на одной образовательной площадке и в непосредственной близости от объектов своей будущей специальности. Освоение практических навыков для будущих медиков будет проходить в отделениях больницы. Волонтеры из числа студентов смогут оказывать помощь по уходу за больными», – рассказала директор колледжа Марина Бахарева.