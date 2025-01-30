Для студентов медколледжа в Марксе капитально отремонтируют учебные помещения

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Депутаты Саратовской областной Думы поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина. На последнем заседании было выделено 9,9 млн рублей на капитальный ремонт части второго этажа терапевтического корпуса районной больницы в Марксе. Помещения передаются под филиал Энгельсского медицинского колледжа Святого Луки (Войно-Ясенецкого) в г. Марксе. Здесь будут проходить занятия студентов медицинского колледжа.В соответствии с требованиями санитарных правил и норм предстоит провести перепланировку и выполнить капитальный ремонт помещения с заменой системы отопления, канализации, электричества, оконных и дверных проемов, входной группы, а также установить пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.«В обновленном пространстве студенты колледжа будут готовить по специальности “Сестринское дело”. Студенты получат возможность проходить теоретическое и практическое обучение на одной образовательной площадке и в непосредственной близости от объектов своей будущей специальности. Освоение практических навыков для будущих медиков будет проходить в отделениях больницы. Волонтеры из числа студентов смогут оказывать помощь по уходу за больными», – рассказала директор колледжа Марина Бахарева.