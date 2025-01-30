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Саратовцев позвали на погрузку гуманитарки бойцам СВО

Новости
Саратовцев позвали на погрузку гуманитарки бойцам СВО




В Саратове волонтеры команды спортсмена и общественника Вячеслава Максюты готовятся к отправке очередной партии гуманитарки для отправки на фронт.

Как отметил Вячеслав Максюта, сейчас активистам нужна помощь - требуются крепкие руки для погрузки партии в машины. 31 января колонна выдвинется в сторону зоны проведения спецоперации.

«Поедем в несколько подразделений - от Запорожской области до Луганской, а также в луганский госпиталь. Повезем собранное по заявкам бойцов на 8 автомобилях, их них 3 «Газели», один КамАЗ, два «уазика», один из которых останется там. УАЗ купил предприниматель из Саратова. В сборе груза участвовали сотни неравнодушных земляков. За это каждому огромное спасибо», - сообщил спортсмен.

Военнослужащим также доставят мотоцикл, нательное белье, медикаменты, продукты, квадрокоптеры, генераторы, 3D-принтер, станции РЭБ, детектор дронов, аккумуляторы для дронов, ночной тепловизионный прицел, рыбацкие сети, сетку-рабицу, маскировочные сети, радиостанции, тепловизоры и другое.

«Нужны люди на погрузку. Ждем всех желающих помочь», - обратился к саратовцам Максюта.

Сбор волонтеров 31 января в 17:00 по адресу Саратов, улица Большая Садовая, 153/163, 7-й этаж, ТЦ «Город».