Саратовские компании поставляют за рубеж косметику и парфюмерию

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В 2024 году при содействии Центра поддержки экспорта бизнесмены региона заключили более 60 экспортных контрактов, в том числе на поставку за рубеж промышленной продукции, косметики и парфюмерии, продукции агропромышленного комплекса.Предприниматели получили более 1000 услуг. Центром оказана комплексная поддержка по выходу на международные рынки - услуги по сопровождению экспортного контракта, поиску иностранного покупателя, организации участия в выставках и бизнес-миссиях, акселерационных программах, размещению продукции на электронных торговых площадках и другие.Продолжалась активная работа по укреплению делового сотрудничества с иностранными партнерами. Саратовские предприниматели выезжали с бизнес-миссиями в Китай, Узбекистан, Турцию, Киргизию, ОАЭ, Монголию, Иран, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению и Беларусь. С деловым визитом область посетили делегации из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Армении, Турции, Ирана, Азербайджана.«Меры господдержки позволяют обеспечить всестороннюю помощь экспортерам – как начинающим, так и усиливающим присутствие на зарубежных рынках. За период с 2019 по 2024 годы при содействии Центра региональные компании заключили 401 экспортный контракт на общую сумму 145,7 млн долларов», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Большую значимость в деятельности Центра имеет образовательная поддержка. Обучение экспортной деятельности прошли порядка 500 предпринимателей.Также организовано участие саратовских компаний в 76 международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории России и за рубежом.«В текущем году мы продолжим оказывать поддержку экспротно ориентированным предприятиям в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Эффективная и конкурентная экономика», в том числе в формате организации бизнесс-миссий и конгрессно-выставочной деятельности, которые показали свою эффективность», - рассказал министр.