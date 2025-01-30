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На высадку лесов по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделены дополнительные средства

Новости
На высадку лесов по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделены дополнительные средства


В Саратовской областной Думе 29 января состоялось заседание, в ходе которого рассмотрели инициативу губернатора Романа Бусаргина о выделение дополнительных средств на работы по воспроизводству лесов.

Глава региона поставил перед министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области задачу в 2025 году обеспечить высадку новых лесов на площади не менее 4 тысяч гектаров.

Также в связи с вступлением с 1 марта требований, установленных Лесным кодексом РФ и приказом Минприроды России техника, используемая при тушении лесных пожаров, должна быть оборудована техническими средствами контроля на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС). Она позволяет установить траекторию движения указанной техники.

«В лесхозах области находится 157 единиц, требующих оснащения», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Учитывая значимость проводимой работы, направленной на воспроизводство лесов и на их сохранение от пожаров принято решение о выделении дополнительных средств из областного бюджета - 30 млн рублей на воспроизводство лесов, а 7,8 млн рублей на оснащение техники.