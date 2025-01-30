30 ЯНВАРЯ 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:52 | 30 января
Саратовцы заключают контракты для службы в зоне СВО
17:00 | 30 января
Для студентов медколледжа в Марксе капитально отремонтируют учебные помещения
16:00 | 30 января
Саратовцев позвали на погрузку гуманитарки бойцам СВО
15:30 | 30 января
Саратовские компании поставляют за рубеж косметику и парфюмерию
14:39 | 30 января
На высадку лесов по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделены дополнительные средства
10:01 | 30 января
Общественники и представители органов власти обсудили со студентами колледжа вопросы профилактики экстремизма
18:00 | 29 января
Сотрудника саратовской библиотеки наградили медалью «За отвагу»
18:00 | 29 января
Фото-клуб «Саратов» приглашает на творческую встречу с фотожурналистами
17:40 | 29 января
Саратов продолжат озеленять крупномерами и кустарниками
17:30 | 29 января
Малый бизнес Саратовской области получил оборудование на 38,7 млн рублей благодаря господдержке
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Общественники и представители органов власти обсудили со студентами колледжа вопросы профилактики экстремизма

Новости
Общественники и представители органов власти обсудили со студентами колледжа вопросы профилактики экстремизма


В Саратовском колледже строительства мостов и гидротехнических сооружений состоялась встреча со студентами, направленная на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику идеологии экстремизма и этноконфессиональной напряженности в молодежной среде.

Встреча организована министерством внутренней политики и общественных отношений области в рамках реализации на территории региона государственной национальной политики.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко отметил, что встреча направлена на предупреждение предконфликтных ситуаций в обществе, недопущение проникновения в студенческую среду идеологии экстремизма и терроризма, формирование у молодых людей культуры межнационального и межконфессионального общения. Всех участников заместитель министра призвал к диалогу и вовлеченному обсуждению заявленных вопросов.

В рамках мероприятия студентам рассказали об идеологии экстремизма и терроризма, признаках радикальных движений и организаций, ответственности за преступления экстремистского и террористического характера. Отдельное внимание было уделено вопросам информационной безопасности, предусмотренной законодательством ответственности за размещение в сети Интернет и социальных сетях противоправной информации.

Важной составляющей стал разговор об этических и духовно-нравственных нормах современного российского общества, которые должны составлять основу поведения цивилизованного человека.