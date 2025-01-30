Общественники и представители органов власти обсудили со студентами колледжа вопросы профилактики экстремизма

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В Саратовском колледже строительства мостов и гидротехнических сооружений состоялась встреча со студентами, направленная на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику идеологии экстремизма и этноконфессиональной напряженности в молодежной среде.Встреча организована министерством внутренней политики и общественных отношений области в рамках реализации на территории региона государственной национальной политики.Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко отметил, что встреча направлена на предупреждение предконфликтных ситуаций в обществе, недопущение проникновения в студенческую среду идеологии экстремизма и терроризма, формирование у молодых людей культуры межнационального и межконфессионального общения. Всех участников заместитель министра призвал к диалогу и вовлеченному обсуждению заявленных вопросов.В рамках мероприятия студентам рассказали об идеологии экстремизма и терроризма, признаках радикальных движений и организаций, ответственности за преступления экстремистского и террористического характера. Отдельное внимание было уделено вопросам информационной безопасности, предусмотренной законодательством ответственности за размещение в сети Интернет и социальных сетях противоправной информации.Важной составляющей стал разговор об этических и духовно-нравственных нормах современного российского общества, которые должны составлять основу поведения цивилизованного человека.