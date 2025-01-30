Фото-клуб «Саратов» приглашает на творческую встречу с фотожурналистами

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Творческая встреча с фотожурналистами известных центральных изданий состоится 8 февраля в малом зале саратовского областного дома работников искусств на Соборной,8. В ней примут участие фотограф-документалист, штатный фотокорреспондент делового издания «Ведомости» Алексей Орлов, штатный фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков и фотожурналист и режиссер документального кино Андрей Любимов.Андрей Любимов занимается фотографией с 2008 года, документальным кино с 2012. Лауреат World Press Photo Digital Storytelling 2018, POYI 72 и 73,Lumix Festival 2013 и 2014, Cortona on the movie, Freelense, TISFF, Святая Анна, Зилант и других зарубежных и отечественных фото- и киноконкурсов.Сотрудничал с изданиями: Русский Репортер, Такие Дела, Лента.ру,Vice Magazine, Polka Magazine и другими. Штатный фотограф агентства новостей РБК с 2018 года.Павел Волков – документальный фотограф, преподаватель журфака МГУ и Московского института культуры МГИК. Золотое перо России 2022 года. Призер российских и международных конкурсов по фотожурналистике.Перед встречей в холле будет открыта фотовыставкаучастников встречи.Встреча состоится 8 февраля в 15.00по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, 18, малый залсаратовского областного дома работников искусств.Информация по тел. 8 987 383 10 90.Вход свободный