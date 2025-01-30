Саратов продолжат озеленять крупномерами и кустарниками

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В Саратове продолжится реализация программы озеленения. На эти цели по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделят 10 млн рублей.На первом этапе весной этого года планируется высадить более 400 крупномеров и 2,6 тысячи кустарников. Озеленят сквер на Ильинской площади, улицу Огородную, Московское шоссе, Набережную Космонавтов, сад «Липки», парк Победы.“Не первый год Саратову выделяются средства на посадку крупномерных саженцев. Высадка саженцев повышенных стандартов является нормой для городского озеленения. Горожане сразу могут оценить преображение территорий, почувствовать результаты работы по озеленению”,– отметил Дмитрий Есков, заведующий кафедрой лесного хозяйства и ландшафтного строительства Вавиловского университета.