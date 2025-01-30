Сотрудника саратовской библиотеки наградили медалью «За отвагу»
Сотрудника областной специальной библиотеки для слепых, участника специальной военной операции на Украине из Саратовской области наградили медалью "За отвагу". Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Время Саратовское Z».
Владимир А. в феврале прошлого года заключил контракт с Министерством обороны России и отправился выполнять боевые задачи в зону проведения специальной военной операции.
«После ранения Владимир получил краткосрочный отпуск, во время которого прошла встреча с коллективом. Он рассказал, что служба - это дело чести и дань памяти подвигу героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», -
рассказала директор Саратовской областной специальной библиотеки для слепых Ольга Новикова.
Сейчас Владимир снова отправляется выполнять боевые задачи. По окончании службы его ждёт работа в библиотеке, где он будет заниматься патриотическим воспитанием.