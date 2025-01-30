Сотрудника саратовской библиотеки наградили медалью «За отвагу»

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Сотрудника областной специальной библиотеки для слепых, участника специальной военной операции на Украине из Саратовской области наградили медалью "За отвагу". Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Время Саратовское Z».Владимир А. в феврале прошлого года заключил контракт с Министерством обороны России и отправился выполнять боевые задачи в зону проведения специальной военной операции.«После ранения Владимир получил краткосрочный отпуск, во время которого прошла встреча с коллективом. Он рассказал, что служба - это дело чести и дань памяти подвигу героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», -рассказала директор Саратовской областной специальной библиотеки для слепых Ольга Новикова.Сейчас Владимир снова отправляется выполнять боевые задачи. По окончании службы его ждёт работа в библиотеке, где он будет заниматься патриотическим воспитанием.