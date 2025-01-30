Малый бизнес Саратовской области получил оборудование на 38,7 млн рублей благодаря господдержке
АО «МСП Лизинг», дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила 4,6 млрд рублей льготного лизингового финансирования предприятиям малого бизнеса России по итогам 2024 года, превысив аналогичные показатели прошлого года на 92%. Об этом сегодня сообщило министерство экономического развития области со ссылкой на Корпорацию МСП.
С ростом объема предоставленного лизингового финансирования количество российских компаний, которые воспользовались инструментом развития, увеличилось в прошлом году на 80%. По данным Корпорации МСП, более половины объема льготной лизинговой поддержки было предоставлено в минувшем году предприятиям в сфере машиностроения и металлообработки. При этом, на химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%, легпром – 7%, полиграфию – 5%.
Саратовская область также пользуется преимуществами льготной программы. Благодаря ей малый бизнес региона получил оборудование на 38,7 млн рублей.
«Льготный лизинг остается одним из эффективных и востребованных финансовых инструментов развития малого бизнеса. При помощи этого инструмента бизнес решает задачи развития производственных мощностей, увеличения выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения. В 2024 году региональный охват льготным лизингом расширился, договоры на привлечение лизингового финансирования заключили предприятия из 65 субъектов РФ, годом ранее – из 52. В этом году мы продолжим развивать льготный лизинг, в феврале начнем заявочную кампанию», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Напомним, льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам. Так, в 2024 году в рамках программы бизнес получал льготное лизинговое финансирование по ставкам от 6% и 8% годовых (для российского и зарубежного оборудования соответственно). Мера поддержки оказывается в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».