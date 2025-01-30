Малый бизнес Саратовской области получил оборудование на 38,7 млн рублей благодаря господдержке

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АО «МСП Лизинг», дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила 4,6 млрд рублей льготного лизингового финансирования предприятиям малого бизнеса России по итогам 2024 года, превысив аналогичные показатели прошлого года на 92%. Об этом сегодня сообщило министерство экономического развития области со ссылкой на Корпорацию МСП.С ростом объема предоставленного лизингового финансирования количество российских компаний, которые воспользовались инструментом развития, увеличилось в прошлом году на 80%. По данным Корпорации МСП, более половины объема льготной лизинговой поддержки было предоставлено в минувшем году предприятиям в сфере машиностроения и металлообработки. При этом, на химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%, легпром – 7%, полиграфию – 5%.Саратовская область также пользуется преимуществами льготной программы. Благодаря ей малый бизнес региона получил оборудование на 38,7 млн рублей.«Льготный лизинг остается одним из эффективных и востребованных финансовых инструментов развития малого бизнеса. При помощи этого инструмента бизнес решает задачи развития производственных мощностей, увеличения выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения. В 2024 году региональный охват льготным лизингом расширился, договоры на привлечение лизингового финансирования заключили предприятия из 65 субъектов РФ, годом ранее – из 52. В этом году мы продолжим развивать льготный лизинг, в феврале начнем заявочную кампанию», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Напомним, льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам. Так, в 2024 году в рамках программы бизнес получал льготное лизинговое финансирование по ставкам от 6% и 8% годовых (для российского и зарубежного оборудования соответственно). Мера поддержки оказывается в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».