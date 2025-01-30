На реализацию проектов НКО будет направлено более 66 млн. рублей

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На заседании областной Думы депутаты поддержали увеличение финансирования конкурса грантов для некоммерческих организаций, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.Общий объем средств, который будет выделен из областного бюджета на эти цели, составит 33,05 млн. рублей.Такая же сумма в порядке софинансирования будет выделена из Фонда президентских грантов. Заявка Саратовской области была поддержана Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.Таким образом, общий грантовый фонд конкурса социальных проектов некоммерческих неправительственных организаций Саратовской области в 2025 году составит 66,1 млн. рублей, что превышает объемы финансирования областного конкурса 2024 года на 16,1 млн. рублей.С инициативой увеличения грантового фонда областного конкурса социальных проектов выступил Губернатор области Роман Бусаргин, который поддержал соответствующие предложения некоммерческих организаций. Принятые решения позволят не только увеличить количество некоммерческих организаций, которые смогут реализовать свои социальные проекты, но и увеличить размер грантовой поддержки.Напомним, что в 2024 году грантовую поддержку по итогам областного конкурса на реализацию социальных проектов получили 78 некоммерческих организаций. Максимальный размер гранта составил 700 тыс. рублей.Для некоммерческих организаций в преддверии заявочной кампании министерством внутренней политики и общественных отношений области будут организованы обучающие семинары. Информация о сроках и порядке проведения конкурса будет размещена на ресурсах министерства.