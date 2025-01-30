Областная спортивная школа олимпийского резерва по боксу получила государственную поддержку

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В 2024 году саратовская областная спортивная школа олимпийского резерва по боксу, в которой спортивную подготовку проходит 527 спортсменов, получила 1 миллион рублей в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта Президента Владимира Путина "Демография". На эти средства были приобретены боксерская экипировка: шлемы и перчатки как для тренировок, так и для соревнований. Все это позволило значительно обновить инвентарь и поднять тренировочный процесс на новый уровень.На первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа наши спортсмены завоевали 5 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. На всероссийских соревнованиях воспитанники школы завоевали более 60 медалей различного достоинства.Девять боксёров добились права участвовать в первенстве России, а Роман Соловьёв завоевал серебряную медаль на первенстве России среди юношей в возрасте 13-14 лет и вошёл в состав сборной команды России по боксу. Степан Бабичев и Артур Тадтаев завоевали право представлять наш регион на третьем этапе седьмой летней Спартакиады учащихся России. Эмилю Абдулкадырову присвоено звание "Мастер спорта России".С этого года мероприятия по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом будут продолжены в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".