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Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Саратовской области выплатят по 80 тысяч рублей

Новости
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Саратовской области выплатят по 80 тысяч рублей


В Правительстве Саратовской области 28 января состоялось очередное заседание областного организационного комитета «Победа». На мероприятии обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия Победы.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что принято решение: участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Саратовской области, помимо федеральной выплаты, установленной Указом Президента, дополнительно получат региональную - 80 тысяч рублей. Речь идет о 90 фронтовиках и 19 инвалидах ВОВ.

Кроме того, губернатор напомнил, что по поручению Президента ведется работа по присвоению участникам Великой Отечественной войны почетного статуса жителей своих территорий. Муниципалитеты должны завершить ее к 1 марта.