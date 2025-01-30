Участник программы «Время героев» Александр Тихонов назначен заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе

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Кавалер трех орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Тихонов назначен на пост заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.Говоря об обучении в рамках программы «Время героев», Александр Тихонов подчеркнул ее востребованность и высокий уровень подготовки: «Программа «Время героев» прежде всего – это возможность служить своей стране и работать для благополучия граждан. Участники проходят серьезный отбор, здесь высокий уровень подготовки, погружение в региональную специфику, проектная работа на федеральном уровне. Это хороший фундамент, чтобы в дальнейшем показать высокий результат в работе».Александр Тихонов отметил, что в ходе стажировок работал над развитием патриотического направления, а также занимался вопросами адаптации участников СВО: «Моим наставником был полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров. Я погрузился в работу аппарата, мы вместе обсуждали перспективы развития окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы «Время героев». Много общался с молодежью. Особенно приятно было слышать, что для ребят настоящими героями являются их отцы и братья, которые сегодня отстаивают честь нашей страны на СВО».Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что опыт и знания Александра Тихонова будут востребованы: «Глава государства Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что участники СВО – кадровое будущее страны. Я благодарен за оказанное доверие – быть наставником кавалера 5 орденов, уроженца Чувашии Александра Тихонова. За время стажировки он познакомился с особенностями государственного управления, социально-экономическим и общественно-политическим положением регионов Приволжья. Уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Александру Михайловичу успешно справиться с поставленными задачами».Александр Тихонов рассказал, что в должности заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников СВО: «Сейчас это ключевое направление, важное для семей из нашего округа и страны в целом. В Приволжье уже ведется большая работа, а в Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты. Благодарен программе «Время героев», всем ребятам и педагогам, которые дали и необходимые знания, и опыт для решения стратегически важных задач для страны».Напомним, Президент России Владимир Путин предложил расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные региональные программы по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях. В Приволжском федеральном округе активно началась работа по выполнению задачи Главы государства.Справочно:Александр Михайлович Тихонов родился в селе Сабанчино Яльчикского района Чувашской АССР в 1981 году. В 2005 году окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище; в 2019 году –Михайловскую военную артиллерийскую академию. Александр Тихонов награжден множеством наград, среди них три ордена Мужества, орден Александра Невского, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.Ранее состоялось 18 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе, Герой ДНР Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, Герой России Артур Орлов – председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.