Чиновникам из 6 районов после критики губернатора объявили выговоры
В Саратовской области после критики губернатора Романа Бусаргина чиновников в 8 районах привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, накануне глава региона подвел итоги анализа работы муниципалитетов по формированию доходной части бюджета. Сразу несколько районов отметились в негативных тенденциях по динамике роста заработных плат и борьбе с неформальной занятостью. Губернатор рекомендовал руководителям этих территорий принять меры в отношении профильных заместителей.
Как стало известно нашему изданию, к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены замглавы Самойловского, Вольского, Романовского, Перелюбского, Питерского районов, начальники управления и отдела Дергачевского районов, замечание объявлено первому замглавы Ртищевского района.