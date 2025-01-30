Чиновникам из 6 районов после критики губернатора объявили выговоры

просмотров: 260

Напомним, накануне глава региона подвел итоги анализа работы муниципалитетов по формированию доходной части бюджета. Сразу несколько районов отметились в негативных тенденциях по динамике роста заработных плат и борьбе с неформальной занятостью. Губернатор рекомендовал руководителям этих территорий принять меры в отношении профильных заместителей.Как стало известно нашему изданию, к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены замглавы Самойловского, Вольского, Романовского, Перелюбского, Питерского районов, начальники управления и отдела Дергачевского районов, замечание объявлено первому замглавы Ртищевского района.