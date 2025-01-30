В регионе пройдет акция «Дарите книги с любовью»

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В рамках акции в библиотеках, книжных магазинах, издательствах, а также в учреждениях культуры, образования и социальной сферы будет организован сбор книг для библиотек, нуждающихся в пополнении и обновлении фондов. Книги могут передавать как организации, так и частные дарители, важно, чтобы издания были в новом состоянии.Инициаторы акции – Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей России.