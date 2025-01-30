В регионе пройдет акция «Дарите книги с любовью»
С 10 по 16 февраля 2025 года пройдет Девятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В рамках акции в библиотеках, книжных магазинах, издательствах, а также в учреждениях культуры, образования и социальной сферы будет организован сбор книг для библиотек, нуждающихся в пополнении и обновлении фондов. Книги могут передавать как организации, так и частные дарители, важно, чтобы издания были в новом состоянии.
Инициаторы акции – Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей России.
В рамках акции в библиотеках, книжных магазинах, издательствах, а также в учреждениях культуры, образования и социальной сферы будет организован сбор книг для библиотек, нуждающихся в пополнении и обновлении фондов. Книги могут передавать как организации, так и частные дарители, важно, чтобы издания были в новом состоянии.
Инициаторы акции – Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей России.