Более 1 млн. рублей получила спортшкола олимпийского резерва по дзюдо

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Саратовская областная спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» с 2019 года являлась участником национального проекта «Демография». В 2024 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» учреждение приобрело спортивное оборудование, инвентарь и экипировку для соревнований и тренировок. На сумму 1 млн 200 тысяч рублей были закуплены татами, канаты для функционального тренинга, эллиптический тренажер, велоэргометр, тренажер для наклонов лежа, балансировочные полусферы, спортивная экипировка и другое оборудование.«Дзюдо – это базовый для региона вид спорта. Этот сложный год показал, что наши тренеры смогли мобилизоваться и сделать все возможное для достижения результатов. Приобретение спортивного инвентаря способствует улучшению качества проведения тренировочных сборов, положительно сказывается на результатах соревнований. В этом году наши воспитанники стали победителями международных и всероссийских соревнований, Спартакиады учащихся России, победителями и призерами первенства России и Приволжского федерального округа. Особо хочется отметить достижение кандидата в мастера спорта России Алексея Топтыгина, который стал сильнейшим на первенстве мира и завоевал серебряную медаль Кубка Европы», - отметил Ренат Батраев, директор спортивной школы «Сокол».По итогам года воспитанники спортивной школы Алина Чекмарева, Зарина Курбонова, Алина Носова, Алексей и Илья Топтыгины, Анастасия Клинова, Анастасия Скоробогатова вошли в основной состав сборной России, а Виктория Горельникова – в резервный состав сборной России.В 2024 году федеральный проект «Спорт - норма жизни» завершил свое действие. Мероприятия по повышению уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом будут продолжены в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».