Саратовского участника СВО наградили за мужество

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Житель Ершовского района, мобилизованный Александр Р., за проявленные мужество и героизм в условиях боевых действий награжден медалью Суворова. В администрации района поздравили бойца с наградой."Александр не только проявил выдающиеся качества в бою, но и стал образцом для подражания среди своих сослуживцев. За время службы он прошел через множество испытаний, но неизменной оставалась стремление защищать своих товарищей и родную землю.Семья и друзья гордятся его достижениями, отмечая, что Александр всегда ставил интересы Родины выше собственных. Поздравляем Александра и желаем ему скорейшего возвращения домой с Победой!" - отметили в Ершовской районной администрации.