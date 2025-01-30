Губернатор обсудил с врачами онкоцентра задачи по снижению смертности

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Губернатор Роман Бусаргин 27 января посетил новый онкоцентр, возведенный благодаря поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина.Глава региона встретился с коллективом онкоцентра. Он поблагодарил врачей за работу, обсудил с ними подготовку центра к приему пациентов, а также задачи и планы на ближайшее будущее. Главная цель - улучшение диагностики и снижение смертности от новообразований в регионе. Новый онкоцентр позволит применять для этого самые передовые технологии.Напомним, по данным Росстата, Саратовская область вошла в топ-3 регионов с максимальным показателем снижения смертности - 12,9%. Это второй лучшие показатель по России.Роман Бусаргин также обсудил с министром здравоохранения Владимиром Дудаковым и и.о. главного врача Борисом Мейлахом ход лицензирования нового современного учреждения, которое оснащено уникальным оборудование, ранее не представленным в составе онкологической службы.В настоящий момент лицензию в составе центра уже получили поликлиника и дневной стационар. По остальным отделениям, сложному оборудованию, специализированным помещениям идет процесс оформления всех необходимых документов. Планируется завершить эту работу в течение февраля, после чего онкоцентр сможет принимать пациентов комплексно по всем направлениям.