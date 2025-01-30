Представили «Волонтерской Роты Боевого Братства» возложили цветы к Вечному огню

просмотров: 300

Представили регионального отделения «Волонтерской Роты Боевого Братства» из числа команды молодежного коворкинга «ZoV Поколений» из Школы № 63, совместно с местным отделением «Движения Первых» города Саратова, Волонтёрами Победы, Центром молодежных инициатив, а также администрацией Музея боевой и трудовой славы почтили память жителей Ленинграда минутой молчания и возложили цветы к Вечному Огню.Сегодня мы склоняем головы перед подвигом жителей и защитников Ленинграда, отдавая дань уважения их стойкости. Мы должны помнить, каким трудом нам достался мир!Всего в мероприятии приняло участие более 20 человек.