Представители Саратовской области обсудили экологию на форуме «Малая Родина – сила России»

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Стартовали региональные дни II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». В первой встрече от нашего региона участвовали Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская и глава Подлесновского муниципального образования Снежанна Кузьминова.Первой площадкой для проведения регионального этапа стала Мурманская область, первой темой – «Экомуниципалитет». Участники обсудили привлечение молодых специалистов к проблемам экологии, ликвидацию несанкционированных свалок, обращение с ТКО, модернизацию очистных сооружений, поддержку экопроектов малого и среднего бизнеса, создание реестра добросовестных проектирующих организаций.«В Саратовской области успешно реализуется целый ряд проектов и региональных программ, направленных на сохранение и разведение лесов, расчистку русел рек, развитие природоохранных зон. Экологические проекты некоммерческих организаций региона успешно работают уже несколько лет, признаны на федеральном уровне и получил свое продолжение в других регионах страны», — рассказала Людмила Жуковская.Всего будет 16 региональных дней в 16 субъектах. Сам форум пройдет в апреле этого года в Москве. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России. Финалом форума станет муниципальная Премия «Служение».«Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи в рамках форума способствуют обмену опытом, успешными практиками, поиску наиболее эффективных решений», — отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева заявила, что в основу 16 региональных повесток легли вопросы, которые ранее поднимались в рамках проекта «Муниципальный диалог» с главами муниципалитетов и их командами.