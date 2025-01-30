27 января - День снятия блокады Ленинграда

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В истории нашей страны есть события, которые навсегда останутся в памяти поколений.Одним из таких событий стала блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.Этот период длился 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время жители города столкнулись с невероятными трудностями: нехваткой продовольствия, отсутствием тепла и света, постоянными бомбардировками и артобстрелами.Однако, несмотря на все эти испытания, Ленинград не сдался врагу. Жители города продолжали работать, учиться и бороться за свою жизнь. Они проявляли удивительное мужество и стойкость, поддерживая друг друга в самых тяжелых условиях.Сегодня в честь великого события полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в саратовской школе №43 имени В.Ф.Маргелова прошел цикл мероприятий. Воспитанники казачьих классов школы почтили память тех, кто выжил в те страшные дни, и тех, кто погиб, защищая свой родной город.