Старинный храм в Лысогорском районе признан реестровым объектом культурного наследия

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Здание XIX века в селе Широкий Карамыш получило статус объекта культурного наследия регионального значения. В Единый государственный реестр включена церковь Михаила Архангела. Строение находится на улице Красноармейской, 48.Ранее комитет культурного наследия области организовал историко-культурную экспертизу для этого памятника и затем специалисты изучили строение. По сведениям историков, первая церковь в селе построена в 1766 году. Но уже в 1826 году возведена новая - каменная. Церковь в стиле русского классицизма выстроили на средства помещика князя Виктора Кочубея. Здание имело колокольню и один престол во имя Архангела Михаила. В декабре 1935 года храм закрыли, было начато его переоборудование. Рассказывают, что в конце 1980 годов оно использовалось при съемках художественного фильма «Хлеб – имя существительное», который рассказывает о жизни приволжского села. Фильм снят по мотивам рассказов саратовского писателя Михаила Алексеева. В 6 серии, рассказывающей о 1929-1930 годах, можно увидеть здание из села Широкий Карамыш.Также комитет утвердил предмет охраны для нового реестрового памятника. На фасадах здания можно увидеть колонны тосканского ордера, арочные ниши, полукруглую апсиду, профилированный карниз с небольшим выступом, гладкий фриз с прямолинейной тягой, аттик. А внутри здания сохранились арочные проемы и крестовые своды.