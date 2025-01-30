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В Лысогорском районе создадут «умную» спортивную площадку

Новости / Спорт
В Лысогорском районе создадут «умную» спортивную площадку


План создания в этом году «умной» спортивной площадки в виде плоскостного спортивного сооружения обсудили на встрече министра спорта Олега Дубовенко и главой Лысогорского района Сергея Фартукова.

Спортивное сооружение планируется создать в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

На пришкольной территории в районном центре появится многофункциональная площадка для занятия игровыми видами спорта, которая в зимнее время будет использоваться в качестве катка.

Всего в муниципалитете 56 физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, а количество занимающихся физической культурой и спортом составляет более 10 тыс. человек.

«Лысогорский район принимает активное участие в областных турнирах, а также является инициатором проведения на своей территории зональных этапов региональных соревнований. Однако, для достижения более высоких показателей в рейтинге физкультурно-массовой работы, району следует усилить работу по сдаче норм ГТО», - отметил Олег Александрович.

Кроме того, министр спорта вместе с главой района посетили школу в селе Невежкино, в которой был отремонтирован спортивный зал благодаря региональной программе ремонта спортзалов, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Зал стал местом притяжения жителей села для занятия физической культурой и спортом.