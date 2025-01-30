Областной киновидеоцентр запускает ежегодную просветительскую кинопрограмму «И помнит мир спасенный…»

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В 2025 году организаторы посвятили ее 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.В репертуар вошли 7 отечественных лент о важных событиях и непростых судьбах этой войны:«Блокадный дневник» (12+, реж. А. Зайцев),«Крик тишины» (6+, реж. А. Потапов),«Офицеры» (6+, реж. В Роговой),«Дорога на Берлин» (12+, реж. С. Попов),«Помилование» (6+, реж. А. Аскаров),«Катя-Катя» (6+, реж. А. Чернакова)«Солдатик» (6+, реж. В. Фанасютина).Показы кинопрограммы продлятся до 31 марта на площадках города и области. «И помнит мир спасенный…» откроется сеансами в кинотеатре «Победа», в лицее «Солярис» и в кинозале «На Рижской» (ул. Рижская, 1).Фильмом открытия программы станет «Катя-Катя» о переплетении судеб двух девочек из разных эпох.