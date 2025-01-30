Областной киновидеоцентр запускает ежегодную просветительскую кинопрограмму «И помнит мир спасенный…»
В 2025 году организаторы посвятили ее 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В репертуар вошли 7 отечественных лент о важных событиях и непростых судьбах этой войны:
«Блокадный дневник» (12+, реж. А. Зайцев),
«Крик тишины» (6+, реж. А. Потапов),
«Офицеры» (6+, реж. В Роговой),
«Дорога на Берлин» (12+, реж. С. Попов),
«Помилование» (6+, реж. А. Аскаров),
«Катя-Катя» (6+, реж. А. Чернакова)
«Солдатик» (6+, реж. В. Фанасютина).
Показы кинопрограммы продлятся до 31 марта на площадках города и области. «И помнит мир спасенный…» откроется сеансами в кинотеатре «Победа», в лицее «Солярис» и в кинозале «На Рижской» (ул. Рижская, 1).
Фильмом открытия программы станет «Катя-Катя» о переплетении судеб двух девочек из разных эпох.