В 2026 году в области пройдет государственная кадастровая оценка земельных участков

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В 2026 году в Саратовской области пройдет государственная кадастровая оценка земельных участков, учтенных по состоянию на 1 января 2026 года в Едином государственном реестре недвижимости на территории региона.Проведение очередной государственной кадастровой оценки земельных участков является обязательной процедурой, необходимость которой обусловлена требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».Установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки кадастровая стоимость земельных участков применяется для расчета земельного налога, государственных пошлин, для определения цены выкупа и аренды земельных участков, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемых без проведения торгов, и других целей.Работы по определению кадастровой стоимости земельных участков и составлению отчета об итогах государственной кадастровой оценки выполняет Центр государственной кадастровой оценки.Для сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости земельных участков, правообладатели таких объектов недвижимости вправе предоставить в Госкадастроценку не позднее 31 декабря 2025 года декларации о характеристиках земельных участков с приложением документов, содержащих сведения о них.Подробная информация о порядке, способе подачи деклараций, форма и образец их заполнения размещены на сайте ГБУ СО «Госкадастроценка» (https://cgko64.ru/) в разделе «Кадастровая оценка» /«Услуги»/ «Рассмотрение декларации о характеристиках объекта недвижимости».По вопросам, связанным с подачей деклараций необходимо обращаться в ГБУ СО «Госкадастроценка» по телефону: 8(8452) 33-88-37.