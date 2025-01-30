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В 2026 году в области пройдет государственная кадастровая оценка земельных участков

Новости
В 2026 году в области пройдет государственная кадастровая оценка земельных участков


В 2026 году в Саратовской области пройдет государственная кадастровая оценка земельных участков, учтенных по состоянию на 1 января 2026 года в Едином государственном реестре недвижимости на территории региона.

Проведение очередной государственной кадастровой оценки земельных участков является обязательной процедурой, необходимость которой обусловлена требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки кадастровая стоимость земельных участков применяется для расчета земельного налога, государственных пошлин, для определения цены выкупа и аренды земельных участков, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемых без проведения торгов, и других целей.

Работы по определению кадастровой стоимости земельных участков и составлению отчета об итогах государственной кадастровой оценки выполняет Центр государственной кадастровой оценки.

Для сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости земельных участков, правообладатели таких объектов недвижимости вправе предоставить в Госкадастроценку не позднее 31 декабря 2025 года декларации о характеристиках земельных участков с приложением документов, содержащих сведения о них.

Подробная информация о порядке, способе подачи деклараций, форма и образец их заполнения размещены на сайте ГБУ СО «Госкадастроценка» (https://cgko64.ru/) в разделе «Кадастровая оценка» /«Услуги»/ «Рассмотрение декларации о характеристиках объекта недвижимости».

По вопросам, связанным с подачей деклараций необходимо обращаться в ГБУ СО «Госкадастроценка» по телефону: 8(8452) 33-88-37.