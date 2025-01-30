Саратовские боксеры успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

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С 19 по 26 января в Тольятти прошли Всероссийские соревнования по боксу «Памяти Героя Социалистического Труда Н.Ф. Семизорова» на призы С.А. Онищенко и спортивного клуба «Спартак». В соревнованиях приняли участие около 150 боксёров.Саратовские спортсмены показали следующие результаты:1 место – Валерия Афанасьева в весовой категории 52 кг1 место – Эмиль Гусейнов в весовой категории 80 кг2 место – Александр Матасов в весовой категории 71 кг3 место - Илья Трофимов в весовой категории 86 кгПодготовили спортсменов Едильбай Казиев, Эдуард Исмаилов, Леонид Алексашкин и Андрей Трофимов.