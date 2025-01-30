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124: у детского телефона доверия появился короткий номер для мобильной связи

Новости
124: у детского телефона доверия появился короткий номер для мобильной связи


В первый месяц нового года во всех регионах Российской Федерации проходит акция «Неделя информирования о детском телефоне доверия».

Основная цель акции – информировать население о введении короткого номера детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей - 124.

С декабря 2024 года на детский телефон доверия можно позвонить с двух номеров: 8-800-2000-122 (со стационарного и мобильного телефонов) и 124 (с мобильных телефонов всех операторов связи).

Социально-реабилитационный центр «Возвращение» принял в акции активное участие. Специалисты провели информационно-тематическое мероприятие «Что я знаю о детском телефоне доверия» для учащихся медицинского колледжа СГМУ имени В.И. Разумовского, а также для учащихся школ №№ 5, 71, лицея № 24 имени М.М. Расковой.

В рамках акции центра «Возвращение» информацию о новом номере детского телефона доверия получили более 300 детей и подростков. В планах учреждения - продолжить профилактическую работу в школах, лицеях, колледжах.

Специалисты центра социальной помощи семье и детям г. Саратова в свою очередь провели встречи с родителями детей, посещающих группы коррекционно-развивающих занятий «Знайки», «Почемучки», «Ладушки», «Малышок», на которых родители смогли ближе познакомиться с работой службы экстренной психологической помощи и задавали психологам интересующие их вопросы.

«Основная деятельность детского телефона доверия направлена на оказание консультативной помощи подросткам и их родителям в решении различных жизненных ситуаций. В 2024 году в службу детского телефона доверия Саратовской области поступило 30540 обращений, из них 17565 - от детей и подростков», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.