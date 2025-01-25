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Саратовские аграрии получили 14,8 млрд рублей на развитие бизнеса

Новости
Саратовские аграрии получили 14,8 млрд рублей на развитие бизнеса


В течение 2024 года АО «Россельхозбанк» предоставил заёмные средства 262 клиентам в области, что на 15% больше, чем в 2023 году. Общая сумма кредитования составила 14,8 млрд рублей.

Особый интерес у фермеров вызывает льготное кредитование. За период с октября по декабрь 2024 года объём заявок на проведение сезонных полевых работ в 2025 году превысил 3 млрд рублей.

Банк продолжит развитие финансовых программ в 2025 году, поддерживая аграриев Саратовской области, в том числе с использованием государственных субсидий.

«Льготные кредиты остаются эффективным инструментом поддержки сельхозтоваропроизводителей, особенно в условиях высокой ключевой ставки. Это позволяет своевременно обеспечить проведение сезонных работ и укрепить материально-техническую базу хозяйств», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский.