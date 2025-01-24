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Иван Бирюлин: Новая региональная программа поможет создать синергетический эффект развития отдаленных территорий

Новости
Иван Бирюлин: Новая региональная программа поможет создать синергетический эффект развития отдаленных территорий

Заведующий кафедрой политических наук ПИУ им. П.А.Столыпина - филиала РАНХиГС, кандидат политических наук Иван Бирюлин дал оценку анонсированной на этой неделе губернатором Романом Бусаргиным региональной программе развития отдаленных крупнейших малонаселенных территорий.
«На наших глазах власти меняют подходы, заложенные в стратегических документах развития территорий. Это можно видеть даже при сравнении недавно утвержденной стратегии пространственного развития с предыдущей редакций. Если в последней акцент делался на развитие крупнейших агломераций, было заложено стремление сделать сильных и ресурсных еще более сильными и ресурсными, то в текущей версии уделяется внимание и большинству малых и средних городов.
Саратовская область в этом плане не отстает от трендов, а Губернатор Роман Бусаргин, что называется, держит руку на пульсе, анонсируя программу развития отдаленных территорий, которые традиционно не было принято считать потенциальными точками роста. Как итог муниципалитеты, расположенные вдали от агломераций, оставались в стороне от дополнительных ресурсов. Теперь три района получат средства, которые помогут им закрыть целый ряд разноплановых накопившихся вопросов – от ремонта соцобъектов – до улучшения транспортной доступности.
Очень важно, что новая региональная программа самодостаточна, а не структурирует ранее запланированные средства из разных источников в единый документ, как это зачастую случалось ранее при реализации похожих инициатив. Т.е. при сохранении всех строчек финансирования со стороны федерального центра, тех же национальных проектов, уже действующих в Саратовской области региональных программ (например, по ремонту образовательных и культурных учреждений и закупке коммунальной техники) три отдаленных района получат дополнительные средства. Безусловно, это поможет в создании синергетического эффекта для развития».