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Многодетная мать из посёлка Расково рассказала об удобстве новой автодороги, построенной по нацпроекту

Новости
Многодетная мать из посёлка Расково рассказала об удобстве новой автодороги, построенной по нацпроекту

По федеральной программе "Стимул" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного Президентом Владимиром Путиным, для удобства жителей построена новая автодорога. О завершении работ сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"Я проживаю на улице Полевая в поселке Расково. Для жителей нашего посёлка новая дорога - настоящий подарок. Теперь у нас есть возможность быстро добраться и в микрорайон Солнечный-2 и значительно сократить время в пути до центра Саратова. Это значит, что можно раньше возвращаться домой после работы или учёбы и проводить больше времени с семьёй. Для меня, как для многодетной мамы, это крайне важно. К примеру, моя старшая дочь учится в лицее недалеко от железнодорожного вокзала, а средняя занимается в спортивной секции в СОК "Протон-арена". И, конечно, особенно радует, что вынужденные ранние подъёмы по будням, такие некомфортные для семей с детьми, останутся в прошлом", - поделись Евгения Басманова - многодетная мать из посёлка Расково.

Отметим, что в прошлом году в области по федеральной программе "Стимул" завершено строительство ещё двух объектов капитального строительства: автомобильной дороги по улице Евгения Долгина в Ленинском районе Саратова и системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки в Энгельсе.