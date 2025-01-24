Многодетная мать из посёлка Расково рассказала об удобстве новой автодороги, построенной по нацпроекту

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По федеральной программе "Стимул" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного Президентом Владимиром Путиным, для удобства жителей построена новая автодорога. О завершении работ сообщил губернатор Роман Бусаргин."Я проживаю на улице Полевая в поселке Расково. Для жителей нашего посёлка новая дорога - настоящий подарок. Теперь у нас есть возможность быстро добраться и в микрорайон Солнечный-2 и значительно сократить время в пути до центра Саратова. Это значит, что можно раньше возвращаться домой после работы или учёбы и проводить больше времени с семьёй. Для меня, как для многодетной мамы, это крайне важно. К примеру, моя старшая дочь учится в лицее недалеко от железнодорожного вокзала, а средняя занимается в спортивной секции в СОК "Протон-арена". И, конечно, особенно радует, что вынужденные ранние подъёмы по будням, такие некомфортные для семей с детьми, останутся в прошлом", - поделись Евгения Басманова - многодетная мать из посёлка Расково.Отметим, что в прошлом году в области по федеральной программе "Стимул" завершено строительство ещё двух объектов капитального строительства: автомобильной дороги по улице Евгения Долгина в Ленинском районе Саратова и системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки в Энгельсе.