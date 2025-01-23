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Четырехкратная обладательница губернаторской стипендии написала учебник для одаренных детей

Новости
Четырехкратная обладательница губернаторской стипендии написала учебник для одаренных детей


В Саратовском областном учебно-методическом центре состоялась презентация методического пособия для детей, полностью написанное и составленное детьми, добившихся больших успехов в музыкальном искусстве.

«Рабочая тетрадь «Мой виртуозик» – красочный, иллюстрированный самоучитель по игре на саксофоне создала юная одаренная саксофонистка Анна Калихман, студентка 2 курса музыкального училища Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, многочисленный лауреат конкурсов различного уровня, победительница конкурса «Молодые дарования России», четырехкратный обладатель губернаторской стипендии, обладательница гранта Президента РФ, стипендиат Фонда «Новые имена» и фонда Владимира Спивакова.

Всего издано 100 экземпляров этого уникального самоучителя. По проекту часть пособий Анна передает в детские школы искусств Саратовской области, остальные - в библиотеки, Всероссийские фонды, проекты, в которых принимают участие авторы пособия.

«Это пособие создано, чтобы помочь легче и быстрее освоить саксофон. В книге содержатся упражнения различной сложности, теоретические материалы, а также интересные музыкальные произведения для саксофона», - отметила Анна. Кроме того, Анна провела мастер-классы и музыкальную викторину по истории саксофона с ребятами, обучающимися в ДШИ.