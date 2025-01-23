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Муниципальные районы презентовали планы инвестразвития на ближайшие два года

Новости
Муниципальные районы презентовали планы инвестразвития на ближайшие два года

На Инвестиционном комитете при губернаторе были представлены планы инвестразвития муниципальных районов на 2025-2026 гг.

«Наиболее проработанные планы отмечены у 24 муниципальных районов области. В них представлена полная информация, видно, что специалисты находятся в контакте с инвесторами, оперативно реагируют на возникающие проблемы и отражают шаги, направленные для их решения, четко видят перспективы и возможности по развитию своих районов», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Презентовали итоговые документы перед губернатором главы шести районов.

Так, в Вольском районе в 2025-2026 годах планируется к реализации 10 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 6,1 млрд рублей и планируемым созданием 155 рабочих мест. Среди них - строительство молочно-товарной фермы, завода железобетонных изделий, организация туристско-развлекательного комплекса и т.д.

В Калининском районе в этот период планируется начать реализовывать 12 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 617 млн рублей. Сюда входит строительство новых цехов птицефабрики, закладка яблоневого сада, техническая модернизация агропромышленного комплекса и др. В рамках всех планируемых проектов будет создано 33 новых рабочих места.

13 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 5,3 млрд рублей и появление 166 рабочих мест запланировано в Марксовском районе. Здесь начнется строительство комплекса сооружений по приему, подработке и хранению сельскохозяйственных культур с отгрузкой на воду, спортивного центра, инструментального цеха, а также реализация проектов в сферах животноводства и туризма.

В Озинском районе инвестиции будут вкладываться в строительство мехтоков, объектов дорожного сервиса, промышленного мини-завода, приобретение сельскохозяйственной техники и т.д. В общей сложности запланировано 10 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 436,5 млн рублей и созданием 67 рабочих мест.

164 новых рабочих места появится в Ртищевском районе. Здесь в 2025-2026 годах планируется 14 инвестиционных проектов на сумму 2,8 млрд рублей: строительство линии по производству премиксов и кормовых добавок, асфальтобетонного завода, открытие цеха по производству мебели, приобретение техники и оборудования по предприятиям АПК и др.

32 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 5,7 млрд руб. планируется в Энгельсском районе: расширение производства по переработке полимеров, создание предприятия по производству лифтов, строительство комбикормового завода, цеха по производству растительного масла и т.д. Они позволят открыть 207 рабочих мест.