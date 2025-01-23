Муниципальные районы презентовали планы инвестразвития на ближайшие два года

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На Инвестиционном комитете при губернаторе были представлены планы инвестразвития муниципальных районов на 2025-2026 гг.«Наиболее проработанные планы отмечены у 24 муниципальных районов области. В них представлена полная информация, видно, что специалисты находятся в контакте с инвесторами, оперативно реагируют на возникающие проблемы и отражают шаги, направленные для их решения, четко видят перспективы и возможности по развитию своих районов», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.Презентовали итоговые документы перед губернатором главы шести районов.Так, в Вольском районе в 2025-2026 годах планируется к реализации 10 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 6,1 млрд рублей и планируемым созданием 155 рабочих мест. Среди них - строительство молочно-товарной фермы, завода железобетонных изделий, организация туристско-развлекательного комплекса и т.д.В Калининском районе в этот период планируется начать реализовывать 12 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 617 млн рублей. Сюда входит строительство новых цехов птицефабрики, закладка яблоневого сада, техническая модернизация агропромышленного комплекса и др. В рамках всех планируемых проектов будет создано 33 новых рабочих места.13 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 5,3 млрд рублей и появление 166 рабочих мест запланировано в Марксовском районе. Здесь начнется строительство комплекса сооружений по приему, подработке и хранению сельскохозяйственных культур с отгрузкой на воду, спортивного центра, инструментального цеха, а также реализация проектов в сферах животноводства и туризма.В Озинском районе инвестиции будут вкладываться в строительство мехтоков, объектов дорожного сервиса, промышленного мини-завода, приобретение сельскохозяйственной техники и т.д. В общей сложности запланировано 10 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 436,5 млн рублей и созданием 67 рабочих мест.164 новых рабочих места появится в Ртищевском районе. Здесь в 2025-2026 годах планируется 14 инвестиционных проектов на сумму 2,8 млрд рублей: строительство линии по производству премиксов и кормовых добавок, асфальтобетонного завода, открытие цеха по производству мебели, приобретение техники и оборудования по предприятиям АПК и др.32 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 5,7 млрд руб. планируется в Энгельсском районе: расширение производства по переработке полимеров, создание предприятия по производству лифтов, строительство комбикормового завода, цеха по производству растительного масла и т.д. Они позволят открыть 207 рабочих мест.