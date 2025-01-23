Саратовцы могут обучиться навыкам оказания первой помощи
Открытое занятие пройдёт 20 февраля на площадке учебно-методического центра по ГОЧС и ПБ, подведомственного управлению региональной безопасности.
Мероприятие будет состоять из двух частей - теоретической и практической.
Базовым навыкам оказания первой помощи в экстренной ситуации всех желающих научат преподаватели учебного центра и специалисты областной службы спасения.
Начало в 10.00.
Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Хвесина, д. 32/2.
Количество мест ограничено! Необходима предварительная запись по телефону (8452) 65-96-62.
Заявки на участие принимаются до 18 февраля включительно.