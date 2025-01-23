Саратовцы могут обучиться навыкам оказания первой помощи

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Открытое занятие пройдёт 20 февраля на площадке учебно-методического центра по ГОЧС и ПБ, подведомственного управлению региональной безопасности.Мероприятие будет состоять из двух частей - теоретической и практической.Базовым навыкам оказания первой помощи в экстренной ситуации всех желающих научат преподаватели учебного центра и специалисты областной службы спасения.Начало в 10.00.Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Хвесина, д. 32/2.Количество мест ограничено! Необходима предварительная запись по телефону (8452) 65-96-62.Заявки на участие принимаются до 18 февраля включительно.